JOE stuurt ijskar naar Guido 03 augustus 2018

De ijskar van radiozender JOE is gisteren op het middaguur de parking van Guido in Gentbrugge opgedraaid. Dat gebeurde op vraag van accountmanager Livina Bradt, als verrassing voor haar 25 collega's. JOE stuurt de ijskar nog tot half augustus dagelijks naar een bedrijf, dat dan ook een uur muziek mag draaien. Gisteren was dj Anne Paulissen mee. "Na dit gaan we nog langs in Merelbeke, Melle, Destelbergen en Beervelde, waar we gewoon gratis ijsjes aan de inwoners daar uitdelen", zegt die. "En ja, iedereen ziet ons graag komen. Dit is leuk om te doen." (VDS)