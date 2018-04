Jobbeurs voor 150 profielen in de haven 17 april 2018

02u50 0

Het havengebied North Sea Port is wanhopig op zoek naar geschikt personeel, en daarom organiseren de stad en VDAB vandaag dinsdag een jobbeurs. Dertig bedrijven uit Vlaanderen én Nederland nemen deel. Zij zoeken 150 profielen, gaande van chaufeurs en pijpfitters tot ICT-medewerkers, ingenieurs en havenarbeiders. Productiearbeiders en onderhoudsmensen prijken bovenaan de lijst van meest gezochte profielen. "De krapte op de arbeidsmarkt is nog nooit zo voelbaar geweest. Het is cruciaal om werkzoekenden op te leiden in knelpuntberoepen. Dat doet VDAB, samen met gespecialiseerde partners. Het voorbije jaar heeft VDAB meer dan 400 werkzoekenden opgeleid in de sector Transport en Logistiek in de regio Gent. Meer dan 75% is binnen de drie maanden na opleiding aan het werk", zegt Freddy Van Malderen, directeur van VDAB Oost-Vlaanderen.





De jobbeurs heeft plaats aan de Singel 31 in de Gentse haven. Max Mobiel voorziet een pendelbus tussen 13.15 en 17.15 uur van station Gent-Dampoort naar de Singel en terug. Alle info en vacatures op www.vdab.be/agenda/jobbeurs-haven-van-gent/17042018. (VDS)