Jobbeurs op Technologiecampus barst uit zijn voegen: “Bedrijven smeken om onze studenten” Drie tenten én sporthal voor beurs Odisee/KU Leuven op amper tien dagen volledig volzet Sam Ooghe

01 maart 2019

17u59 0 Gent Een sporthal en drie grote tenten, maar nog steeds hadden Odisee en KU Leuven te weinig ruimte om alle geïnteresseerde bedrijven een plekje te geven op de jobbeurs van de ‘Technologiecampus’. “Op tien dagen waren de 140 plekken volgeboekt”, klinkt het. “Vaak hebben onze studenten al een contract, lang voor ze afstuderen.”

Vandaag gehoord op de Technologiecampus van KU Leuven en Odisee, in de Gebroeders Desmetstraat: “Al die mails die ik krijg: binnenkort heb ik een secretaresse nodig.” Aan het woord is niet de campusdirecteur of een belangrijke CEO die op bezoek is, maar een 20-jarige student. Werk vinden? Dat is het probleem niet. Waar wíllen de jongeman en zijn studiegenoten graag werken - dat is de vraag.

Dat werd vandaag maar al te duidelijk, want deze voormiddag stond de jobbeurs op het programma. Voor de gelegenheid werden drie grote tenten opgezet voor de ingeschreven bedrijven, en ook de sporthal stond vol met standjes. Goed voor 140 bedrijven. “Maar er staan er nog wel 100 op de wachtlijst", klinkt het bij de coördinatrices van de beurs, Elisabeth Platteeuw en Griet Maes. “Op één week waren we volledig volgeboekt.”

Het jaar 2100

Want iederéén wil hier zijn - denk aan Volvo, ArcelorMittal of Siemens. De arbeidsmarkt vraagt de voorbije jaren meer en meer werkkrachten met een technologisch profiel: jonge, creatieve mensen die hedendaagse oplossingen kunnen bedenken voor de problemen van vandaag. De ontwikkeling van 3D-printers, energietechnologie of de ‘robotisering’ van de economie: het lijken termen uit het jaar 2100, maar op de jobbeurs van de Gentse Technologiecampus is het nu al de realiteit.

“Vaak hebben de laatstejaars zelfs al een contract maanden voor ze afstuderen”, leggen Platteeuw en Maes uit. “We sporen daarom onze ‘voorlaatstejaars’ ook aan om naar hier te komen, en om al contacten te leggen met de geïnteresseerde bedrijven.” Voor de duidelijkheid: dat zijn jongens en meisjes van soms 19 jaar, die anderhalf jaar opleiding achter de rug hebben. Maar zelfs zij zijn nu al gegeerd.

“Elk jaar krijgen we mails van bedrijven, die smeken of we geen studenten hebben die stage willen lopen", vertelt Dirk Merckx, het opleidingshoofd van de richting Ontwerp- en Productietechnologie. “Onze studenten leren zelf met een ontwerp te komen, maar ze kunnen het idee ook uitvoeren. Creatief zijn met hoofd én handen. Daar is vanuit de bedrijfswereld enorm veel vraag naar. Dikwijls hoor ik van mijn studenten dat er op hun stageplaats al een contract klaar ligt, zelfs wanneer ze er na twee of drie weken nog maar net warmgelopen hebben.” De cijfers spreken voor zich: bij Ontwerp- en Productietechnologie heeft 97,4% van de afgestudeerden na één jaar al werk in de sector, bij Energietechnologie is het zelfs 99%. Ook de andere richtingen op de campus scoren boven de 90%.

Meisjes en robots

Al zit de Technologiecampus, net als de arbeidsmarkt, ook met een knelpuntje: het gebrek aan meisjes. Niet zozeer bij zorg- en gezondheidsrichtingen, wel bij de meer technologische opleidingen. Kunnen meisjes dan niet programmeren, automatiseren, of robots maken? “Technische en technologische profielen worden nog al te vaak geassocieerd met mannen", legt Merckx uit. “Slechts 3 van onze 80 eerstejaars zijn meisjes. Dat is jammer. Want ook zij, of net vooral zij, zijn studenten die kunnen uitblinken in creativiteit en nauwkeurigheid.”