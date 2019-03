Joan Baez en Novastar nieuwe namen Gent Jazz Erik De Troyer

13 maart 2019

11u35 0

Gent Jazz heeft een reeks nieuwe namen toegevoegd aan de affiche voor deze zomer. De Amerikaanse folklegende Joan Baez komt op 4 juli naar de Bijlokesite. De inmiddels 78-jarige zangeres genoot eigenlijk al van haar pensioen maar twee jaar geleden nam ze alsnog het nummer ‘Nasty Man’ op, opgedragen aan de Amerikaanse president Trump. Er volgde nog een album en nu ook een Fare Well Tour. Zoals die naam al doet vermoeden wordt dit de laatste tour van Baez en ook haar enige optreden in ons land.

Wie al een ticket heeft voor Sting op 8 juli weet nu ook wie het voorprogramma speelt. Novastar is aan de affiche toegevoegd op die dag. Het concert van 8 juli is al uitverkocht. Andere nieuwe namen: Julia Holter, The Antler King, Yuri Honing Acoustic Quartet en jazzpianisten Frank Woeste en Baptiste Trotignon. Binnenkort volgen nog meer namen.