Jeugd vindt uitvalsbasis in Fluweelstraat 24 januari 2018

02u47 0

In de Fluweelstraat vormen de gebouwen van de vzw Parochiale Werken sinds kort een hotspot voor Gentse jongeren. Zowel hiphopcollectief Together We Stand, Rinia vzw, de plaatselijke Chiro en de huistaakbegeleiding hebben er samen hun uitvalsbasis na een tussenkomst van de stedelijke jeugddienst die hen in contact bracht met de vzw Parochiale Werken. "De voorbije jaren werkten we vanop verschillende locaties, maar we waren al langer op zoek naar onze eigen stek", zegt Sam De Waele van Together We Stand. "Met onze organisatie bieden we een platform voor de hiphopcultuur. Zo geven we lessen breakdance, maar ook voor rap, graffiti en het aanleren van dj-skills hebben we nieuwe mogelijkheden door onze vaste uitvalsbasis." Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) is verheugd met de nieuwe 'place to be' voor de Gentse jeugd. "Samen met de nieuwe werking van Minus One als jeugdcentrum en de opstart van het jeugdhuis Wolters bewijst dit dat er veel groeit en broeit bij onze jongeren. En dat willen we via de jeugddienst natuurlijk alle kansen geven. Zeker als dit een interessante mix en unieke samenwerkingen tussen jongeren oplevert." Wie informatie wil over het project, kan contact opnemen via together9000@ gmail.com. (YDS)