Jeugd ontdekt alternatieve sporten 05 april 2018

In de inkomhal en op het Woodrow Wilsonplein bij NEST kunnen jongeren nog tot en met morgen kennismaken met verschillende avontuurlijke sporten.





Gisteren stonden skaten, pannavoetbal en breakdance op het programma, vandaag kunnen jongeren er vanaf 14 uur onder meer terecht voor een rondje kickboksen.





"Alle sporten worden begeleid door ervaren lesgevers en zijn volledig gratis", zegt Siegried Robben van vzw Sportaround. "In samenwerking met vzw Jong brengen we de deelnemers in contact met de sportclubs die aanwezig zijn op het evenement." De vzw Sportaround trekt de komende maanden ook met een nieuwe sportkar door de Gentse wijken: een bakfiets boordevol sportmateriaal. (YDS)