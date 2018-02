Jeugd Gentson gelooft nog in kansen voor de play-offs 02 februari 2018

De vrouwen van Jeugd Gentson trekken zaterdag naar Luik voor een match die de kansen op een play-offplaats kan bepalen.





"Indien we die kans willen pakken, moeten we nog minstens één overwinning boeken. Op Luik en de slotmatch thuis tegen Willebroek zijn de duels die beslissend zullen worden", beseft Evi Heyse. "Heel belangrijk in die optiek was de overwinning vorige week op Pépinster. Positief is dat er na deze week geen examens meer op het menu staan van onze studenten. Zo recupereren we alvast Van den Broecke. Een voordeel in de strijd voor de achtste plaats is bovendien dat we positief staan tegenover Deerlijk, maar die hebben dan misschien weer een net iets makkelijker programma. Het zou in elk geval een enorme ontgoocheling zijn indien we opnieuw de boot zouden missen. Zeker nu de formule zoveel aantrekkelijker is. We zijn intussen sterker geworden in de breedte en dat heeft het vertrouwen een boost gegeven. Het zou een topaffiche zijn indien de thuismatch tegen Willebroek op de slotdag beslissend zou zijn." (VBRA)