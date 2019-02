Jerome uit Wondelgem is 100 jaar Sabine Van Damme

19 februari 2019

12u43 0 Gent In Woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg is vandaag de 100ste verjaardag gevierd van Hyronimus Tanghe, vooral gekend in Wondelgem als Jerome. Hij was er jarenlang voorzitter van de gepensioneerdenbond van ‘De Nieuwe Wijk’. De kwieke eeuweling kreeg felicitaties van schepen Mieke Van Hecke.

Jerome is afkomstig van Knesselare, en ging maar tot zijn 14 jaar naar school, zoals dat ‘op den boerenbuiten’ de gewoonte was. Op die leeftijd moest hij al gaan werken, eerst lange tijd bij een molenaar, daarna nog 30 jaar in de fabriek van Vynckier. Op zijn 57 werd hij met pensioen gestuurd, omdat hij teveel last had van zijn rug. Op 30 oktober 1944 trouwde hij, in 1950 vestigde hij zich met zijn vrouw in Wondelgem, waar ze blijven wonen tot ze eind 2011 naar Het Heiveld verhuisden. Samen kregen ze een zoon en een dochter. Jerome vulde zijn gepensioneerde dagen met duivenmelken en petanque spelen in Mariakerke. 9 jaar lang was hij ook voorzitter van de gepensioneerdenbond van De Nieuwe Wijk in Wondelgem, de Kring Sint-Godelieve. Daar werd ook geregeld gekaart en een pintje gedronken. Jerome verloor zijn vrouw in 2013.

De kwieke eeuweling stapt nog rond, met behulp van een rollator, en had zich piekfijn uitgedost voor zijn verjaardagsfeest. Daarop waren niet alleen familie, vrienden en medebewoners aanwezig, ook schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke kwam de man feliciteren.