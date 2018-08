Jente Gees serveert beste Japanse whisky 23 augustus 2018

Jente Gees (30) uit Wetteren heeft zich maandag in Gent gekroond tot de beste barman in de Nikka Whisky Perfect Serve cocktail competition.





Twaalf Belgische finalisten streden er om een plaats in de wereldwijde finale op 26 november in Athene. Voor de finalewinnaar ligt een trip naar de disttillerie in Japan klaar. Het Japanse whiskymerk gaat jaarlijks op zoek naar de barman die zich het best kan inleven in de speciale 'wensen' van de klant. "Soms zijn er bizarre voorkeuren waar je als bartender op moet inspringen. Eén van de klanten vond een tomaat op de toog en wou dus een drankje met die tomaat en Nikka coffey malt whisky. Dat werd dus een twist op een whisky sour met tomaat en home made framboos siroop. Een ander jurylid dronk dan weer enkel gin tonic maar wou geen gin, had koffie nodig en wou toch de bubbles die in gin tonics zitten. Dus gooide voor hem een drankje samen met een shot espresso, koffie likeur en de Nikka Coffey grain vodka afgetopt met soda water", legt Jente uit. De jury loofde zijn vindingrijkheid, zijn 'coolness' en zijn humor en stuurt hem voor België naar Athene. (DVL)