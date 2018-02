Jef Neve op Gent Jazz 10 februari 2018

Het Gent Jazz Festival heeft nieuwe namen toegevoegd aan haar affiche. Op zaterdag 7 juli palmen Pharoah Sanders en special guest Nicolas Payton, Vijay Iyer Sextet en Jason Moran and the Bandwagon de Main Stage in, terwijl Ambrose Akinmusire driemaal op de Garden Stage speelt en Dan Weiss Starebaby er zijn Metal Jazz op het publiek loslaat. Vrijdag 6 juli, de dag waarop Italiaanse legende Paolo Conte reeds bevestigde, wordt nog aangevuld met Prince-favoriet Kandace Springs, Jef Neves recentste albumvoorstelling 'Spirit Control', Igor Gehenots nieuwste DELTA en Isoldes Franse sensualiteit. Tickets zijn te koop op www.gentjazz.com (YDS)