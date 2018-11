Jazzconcert ten voordele van daklozenorganisatie Erik De Troyer

15 november 2018

12u14 0

Vrijdag 16 november vindt in de theaterzaal Ledeberg een jazzconcert plaats voor het goede doel. Karavaan en het RVB Quartet spelen er een concert. De opbrengst van het evement gaat naar De Fontein. Dat is een vzw op het Van Beverenplein die zich inzet voor daklozen. Ze bieden hen de mogelijkheid om te douchen, kleren te wassen en voorzien zelfs medische hulp. Elk jaar zorgt De Fontein zo voor 3.300 wasbeurten voor kleding, 4.600 douches en 850 medische verzorgingen. Prachtig werk dus en de vzw kan best wat steun gebruiken.

Het concert wordt georganiseerd door ‘De Orde van Malta’ en start om 19.30u. Tickets kosten 35 euro of 20 euro (jongeren) en kunnen besteld worden via het e-mailadres jazzvoordefontein@gmail.com