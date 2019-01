Jarige Cliniclowns verrassen bezoekers kinderziekenhuis met geschenkje Yannick De Spiegeleir

31 januari 2019

16u04 0

Het is vandaag exact 25 jaar geleden dat de eerste twee vrijwilligers van de ‘Cliniclowns’ een bezoekje aflegden aan kinderen in een Vlaams ziekenhuis. Om die heuglijke verjaardag te vieren verraste de organisatie de bezoekers van het kinderziekenhuis van UZ Gent vandaag met een kleine attentie in de vorm van een stressbal. “We bezoeken jaarlijks 22.000 kinderen. Subsidies krijgen we niet. We hebben onze werking al die jaren kunnen financieren dankzij de giften die we krijgen van de bevolking. Deze mensen willen we vandaag graag extra bedanken”, zegt Valérie Van Gastel van Cliniclowns België.