Jarenlange celstraf dreigt voor Gentenaar die ex-partner neersteekt met keukenmes Sam Ooghe

05 november 2018

14u12 1 Gent Een twintiger uit Gent riskeert een jarenlange celstraf omdat hij vorig jaar zijn ex-partner neerstak na een zoveelste felle ruzie.

Twee jonge Gentenaars. Amper twintig jaar, en met een dochtertje van drie. Allebei sukkelen ze met hun eigen problemen, en nu dreigt nog een veroordeling. “Deze zaak is vooral jámmer, meneer de voorzitter”: de woorden van de advocate van de neergestoken vrouw, waren de enige die op algemene instemming konden rekenen. Het parket vordert 4 jaar cel voor de man.

Want over de zaak zelf, heerst vooral onenigheid. Wat zeker is, is dat beklaagde K.M. in september vorig jaar zijn ex-partner aanviel met een keukenmes. Hij stak zeker in de rug en de linkerarm, en maakte nog aanstalten om de vrouw zwaarder te treffen. Gelukkig kon ze haar aanvaller met een rake trap in de maag ontvluchten. Ze was nooit in levensgevaar.

Voortdurend ruzie

De steekpartij was slechts de climax van een lange, pijnlijke geschiedenis. De twee betrokkenen hadden jarenlang een relatie, en hebben een dochtertje samen. Aan de relatie kwam een einde, aan het contact niet. De twee maakten voortdurend ruzie, vaak over hun kind, en de man had zelfmoordgedachten. Op de avond voor de feiten treiterde zijn ex hem met een foto van haar nieuwe vriend, en liefst vijftig oproepen op zijn gsm.

De dag erop daagde ze op voor het appartement van de man, waar het tot een handgemeen kwam. De vrouw bleef er rondhangen, tot haar ex buitenkwam met een keukenmes. Ze staat zelf terecht voor belaging en uitlokking, en riskeert daarvoor ook een korte straf. Maandag liet ze zich vertegenwoordigen.

De man en de raadsvrouw van zijn ex wezen vooral naar elkaar. Tot rechter Anthony Van Mol het welletjes vond: “Eén boodschap heb ik voor jullie: sommige mensen moeten stoppen met alcohol drinken om problemen te vermijden, jullie moeten stoppen met elkaar te zien. Regel tussenpersonen, maar laat elkaar gerust. Dat is de enige oplossing.”

Het vonnis valt over enkele weken.