Jacht op loslopende honden open LEIBAND EN POEPZAKJES VERPLICHT ANDERS 60 EURO GAS-BOETE SABINE VAN DAMME

17 april 2018

02u50 0 Gent In Gent wonen liefst 31.000 (geregistreerde) honden en die veroorzaken soms overlast. De stad grijpt nu in. Vanaf 15 mei kan je 60 euro boete krijgen voor een loslopende hond, of het niet opruimen van zijn uitwerpselen.

31.000 honden, dat is verschrikkelijk veel. "Maar we zijn blij met deze dieren, en doen dan ook veel om hen het leven in de stad zo aangenaam mogelijk te maken", zei schepen Tine Heyse (Groen) gisteren bij de opening van de 23ste hondenlosloopweide. Die ligt op de hoek van de Blaisantvest en het Neuzeplein, vlakbij de frituur. Binnenkort komt er nog zo'n losloopweide, in het Bloemekenspark. Gent heeft ook een hondenzwemvijver, 180 hondentoiletten die 5 keer per week geruimd worden en 350 afvalkorven voor hondendrollen. "In juni starten we een proefproject met 'hondenpoeppalen'", zegt Heyse. "Die nemen minder plaats in dan een hondentoilet, je kan er makkelijk zakjes met hondenpoep in droppen en ze zijn makkelijk te ledigen. Ze komen in de Staakskenstraat in Mariakerke, Charles Andrieslaan in Ekkergem en de Gebroeders De Smetstraat in het Rabot, waar het hondentoilet tijdelijk vervangen wordt door een paal. Er komen ook palen in de Gontrodestraat-Priesterstraat in Ledeberg en de Zinniastraat in de Brugse Poort, waar nog niks was."





Extra gemeenschapswachten

Maar voortaan wordt ook strenger toegezien op de plichten van hondeneigenaars. "Honden mogen, buiten de losloopweiders, niet loslopen op het Gents grondgebied, nergens", zegt schepen Rudy Coddens (sp.a). "We krijgen heel veel klachten uit natuurgebieden waar honden wél loslopen. Mensen hebben schrik, ze schrikken broedende vogels op, laten drollen achter in graasweides, noem maar op. Daarom hebben we besloten meer en strenger toe te zien op de aanlijnplicht. Nog tot 15 mei gaan we sensibiliseren, daarna komen er GAS-boetes van 60 euro voor wie zijn hond laat loslopen. De politie, de gemeenschapswachten en de groendienst werken samen. Er worden zelfs 2 extra gemeenschapswachten aangeworven, specifiek om toe te zien op loslopende honden. We gaan de nadruk leggen op de gebieden waaruit de meeste klachten komen: Gentbrugse Meersen, Bourgoyen-Ossemeersen en het Parkbos. Er zal uiteraard ook op andere plaatsen gecontroleerd worden."





Met de campagne 'Aan de lijn, in de zak' worden de spelregels duidelijk voor de baasjes. "Hondenpoep opruimen moet niet alleen omdat het vies is, maar ook omdat het vaak ontwormingsmiddelen bevat die levensbedreigend zijn voor insecten, of bacteriën die bij de mens zelfs tot blindheid kunnen leiden. Niet-ontwormde honden kunnen drager zijn van parasieten die kunnen overgedragen worden op runderen. Het is dus verplicht altijd minstens 2 hondenpoepzakjes bij te hebben."