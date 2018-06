Jaar met uitstel voor vechtersbaas Overpoort 07 juni 2018

02u46 0

Drie jonge twintigers zijn gisteren veroordeeld tot een jaar cel met uitstel voor enkele vechtpartijen in de Overpoortstraat in Gent. De meest agressieve 'feestvierder' stond terecht voor maar liefst drie vechtpartijen in 2016 en 2017, verspreid over verschillende maanden. Hij zei dat hij spijt had en zo veel gedronken had dat hij niet meer wist wat hij deed. Rechter De Waele had moeite met die spijtbetuiging. "Eén slag is voldoende om iemands leven kapot te maken, meneer. En u deelde er meerdere uit, op verscheidene momenten. Zat u in een situatie op leven en dood? Neen. U was in de Overpoort, waar jonge mensen zich willen amuseren." De twee andere beklaagden waren volgens het openbaar ministerie ook geen doetjes. Een van hen haalde zo hard uit dat een slachtoffer een verbrijzelde neus aan diens vuisten over hield. Hij kreeg een werkstraf. De derde jongere ging vrijuit door twijfel. (JEW)