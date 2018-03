Jaar in België en al hit in Belgium's Got Talent 17 maart 2018

02u35 0

De verlegen Sonita Ojong (25) verruilde een jaar geleden haar thuisland Kameroen om International Business Management te studeren in Gent. Gisterenavond beproefde de jonge vrouw haar geluk in 'Belgium's Got Talent'. Zonder fans of familie in de buurt palmde ze de Stadsschouwburg in met het nummer 'Hallelujah' in de versie van Alexandra Burke. "Zingen is mijn passie. Soms zing ik op de bus of op straat. Het was altijd mijn droom om deel te nemen aan een talentenjacht, maar in Kameroen bestaan die programma's niet. Toen ik op internet filmpjes zag van 'Belgium's Got Talent' besloot ik mijn kans te wagen." Sonita kreeg gisterenavond geen spijt van haar keuze, want met haar puike zangprestatie overtuigde ze de jury en stoot ze door naar de volgende ronde. Ze hoopt dat haar deelname aan het VTM-programma deuren kan openen. "Op school solliciteerde ik al naar een plaats in een bandje van een klasgenoot, maar jammer genoeg waren ze al met te veel. Ook de taalbarrière heeft wellicht meegespeeld, maar ik probeer mijn Nederlands zo goed mogelijk bij te schaven. Ik hoop dat ik door mijn deelname aan 'Belgium's Got Talent' alsnog een band kan vinden", lacht Sonita. (YDS)