Jaar geleden in coma, nu aan start Stadsloop FILIP (37) OVERWON VLEESETENDE BACTERIE IN BEEN SABINE VAN DAMME

17 mei 2018

02u27 2 Gent Een vleesetende bacterie in zijn been kostte hem vorig jaar bijna zijn leven. Zijn prognoses waren slecht. 30 procent kans op overleven, geen kans om ooit nog te sporten, maar Filip Demeyer (37) uit Heusden is een doorzetter. Zondag staat hij aan start van de Stadsloop. Vijf kilometer zal hij lopen. "En volgend jaar tien", knipoogt hij.

Een skivakantie met zijn gezin in Oostenrijk liep op zijn einde, toen Filip zich wat ziek voelde. Koorts, grieperig, niks speciaals. Op zondag kreeg hij ook pijn aan zijn been. Op de spoedafdeling van het UZ Gent kreeg hij pijnstillers, met de mededeling dat zijn skibotten te hard hadden gekneld. Maar 's avonds bracht zijn vriendin hem in allerijl terug naar de spoedafdeling. Filip had hoge koorts, verging van de pijn in zijn been, dat intussen ook begon te zwellen, en voelde dat hij het bewustzijn zou verliezen. Op de spoed luidde het verdict: 'spierscheur'. Daarna ging het heel snel.





Reanimatie

"Ik ben in coma gegaan. Eén van de dokters opperde de diagnose 'vleesetende bacterie'. 10 uur nadat ik op spoed aankwam, hebben ze mijn been open gesneden. Mijn achillespees was al kapot, twee van mijn vier kuitspieren waren weg. Gelukkig zat de bacterie nog niet op mijn bot, want dan moesten ze mijn been amputeren. Ondertussen vielen mijn nieren en hart uit. Ik ben verschillende keren gereanimeerd en geopereerd. Een paar dagen later was het levensgevaar geweken en kreeg mijn familie te horen dat ik wakker zou worden. Alleen wist niemand hoe ik uit die coma zou ontwaken. Uiteindelijk ben ik twee weken 'weg' geweest."





"Ik werd wakker, vastgebonden aan een bed en vol infusen en had geen idee wat er aan de hand was. Toen familie vertelde wat er was gebeurd, geloofde ik hen niet. Pas toen ze mijn been kwamen verzorgen en ik het slagveld onder mijn knie zag, besefte ik dat het ernstig was."





Jaloers

De artsen transplanteerden een pees uit het rechterdijbeen naar de linkerhiel, om er een nieuwe achillespees van te maken. "Na twee maanden mocht ik naar huis. Ik zou weer kunnen stappen, maar trappen doen zou niet lukken. Sporten was helemaal uitgesloten. Ik heb permanente gehoorschade aan één oor door de medicijnen. Ik was 25 kilo vermagerd en kon niks meer. Daar lag ik dan, thuis in een ziekenhuisbed in de living, terwijl het leven rond mij gewoon doorging. Wel was ik verbaasd door alle hulp die we kregen. Mijn partner Claudia en familie stonden er, mijn beste vrienden, maar ook mensen van wie ik dat niet verwachtte. Er werden spontaan WhatsApp-groepjes opgericht om eten te brengen, de tuin te onderhouden, onze dochters op te vangen, mij van en naar de kine te voeren. En dan startte die revalidatie, bij mijn nonkel Frank Wezenbeek, de kinesist van AA Gent. Ik keek jaloers naar mensen op de loopband. In augustus kon ik uit mijn rolstoel, in oktober liet ik mijn krukken achterwege. Ik kan weer stappen, ook op trappen. En ik begon te joggen. Ik ben zelfs al terug gaan skiën. De artsen waarbij ik op controle ga, trekken keer op keer hun ogen open."





Geen voetbal

"Mijn been ziet er niet uit, maar het is wat het is. Vooral mijn dochtertjes hebben het moeilijk als ik in korte broek rondloop, omdat mensen dan kijken. Ik heb het mentaal zwaar gehad, maar ben trots op wat ik heb bereikt. Voetballen kan ik niet meer. Maar de tijd die is vrijgekomen, ga ik nu anders besteden. Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, nu ga ik mij engageren. Ik sta op de zesde plaats van de Open Vld-lijst, in mijn gemeente Heusden - Destelbergen. Op gemeentelijk niveau kan je veel bereiken. Luisteren naar de mensen, en dingen verwezenlijken. Betere voetpaden, een speelpleintje, dat kan allemaal snel. Maar ook op sportief vlak blijf ik ambitieus. Volgend jaar wil ik de 10 kilometer lopen."





De Stadsloop start nu zondag om 14 uur, inschrijven kan nog steeds via www.sport.be/runningtour/stadsloop gent/2018/nl/inschrijven