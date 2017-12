Jaar cel voor cocaïnedealer Brugse poort 02u52 5

Een dealer die jarenlang cocaïne gebruikte en verkocht, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en 8.000 euro boete. Hij zou minstens 4,5 jaar gedeald hebben. De man was al die tijd werkloos, maar ging wel luxueus door het leven, klonk het bij het parket. Zo had hij een duur fitnessabonnement. Volgens hem werd dat allemaal betaald door zijn vriendin, die hem zou onderhouden. Die 'vriendin' viel evenwel uit de lucht toen de politie bij haar aanklopte. Volgens haar is van een relatie al maandenlang geen sprake meer.





De politie kwam de dealer op het spoor bij het verhoor van een andere cocaïnegebruiker, die enkele dagen na zijn vrijlating alweer op zoek ging naar drugs en daarvoor aanklopte bij zijn vaste dealer. Hij kreeg acht maanden cel en ook 8.000 euro boete. Beide veroordeelden zaten in het cocaïnemilieu in de Brugse Poort. Vorig weekend organiseerde de Gentse politie in die buurt weer huiszoekingen in het kader van onderzoek naar drugs.





(OSG)