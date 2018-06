Jaar cel dreigt na betalen met vals geld 26 juni 2018

Een jongeman uit Zwijnaarde riskeert tot een jaar cel en 600 euro boete omdat hij met vals geld betaald had in een nachtwinkel op de Prinses Clementinalaan in Gent. De man had naar eigen zeggen tien biljetten van 50 euro gevonden in de Overpoortstraat. Thuis ontdekte hij dat ze vals waren. Door financiële problemen vond hij er niks beters op dan ermee te betalen. Uiteindelijk kon de uitbater zijn nummerplaat filmen en kwam de politie bij hem uit. "Ik ben op zich een eerlijke mens. Ik vond het in eerste instantie grappig, maar nu besef ik dat het een van de grootste stommiteiten ooit is die ik begaan heb. De rechter doet uitspraak in deze zaak op 18 juli. (JEW)