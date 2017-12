Ivago wil mobiel containerpark 02u33 0

Afvalintercommunale Ivago onderzoekt de mogelijkheid om tegen het najaar van 2018 een pop-up containerpark in te richten in Gent. Dat vernam gemeenteraadslid Sara Matthieu (Groen) van schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). Dergelijke mobiele afvalpunten bestaan al elders in Vlaanderen. Met het nieuwe initiatief wil de afvalintercommunale inspelen op de veranderende maatschappij. "In de stad wonen steeds meer mensen in appartementen en heel wat gezinnen beschikken niet meer over een wagen", zegt communicatieverantwoordelijke Koen Van Caimere. Als het afval niet tot in het recyclagepark geraakt, moet het recyclagepark dichter naar de burger komen, zo luidt de redenering. De plannen zitten wel nog in een onderzoeksfase.





In januari start een werkgroep met het bestuderen van de bestaande initiatieven in Vlaanderen. Het eerste Gentse mobiele containerpark wordt pas verwacht tegen het einde van volgend jaar. (YDS)