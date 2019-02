Ivago staakt morgen, op stakingsdag voor ouderenzorg Sabine Van Damme

06 februari 2019

14u29 0 Gent Morgen / donderdag zal de huisvuilophaling bij Ivago verstoord zijn. De vakbond ACOD legt daar het werk neer. Vreemd, want morgen staat bekend als stakingsdag voor de ouderenzorg. “Maar wij trekken dat open naar de intercommunales”, zegt het ACOD.

De vakbonden hebben voor 7 februari een stakingsaanzegging ingediend, specifiek voor de sector ouderenzorg. In rusthuizen, woonzorgcentra en andere voorzieningen wordt dus het werk neergelegd, al wordt er uiteraard wel voorzien in een minimumbezetting. Niemand wordt aan z’n lot overgelaten. De stakers vragen aandacht voor de werkdruk en de onderbezetting. Gemiddeld zijn er maar 0,67 mensen in dienst voor 1 fulltime job.

Dat net op die dag ook (een deel van) Ivago staakt, is vreemd. Maar ook daar heeft het ACOD dus een stakingsaanzegging ingediend. De andere vakbonden doen niet mee. “In Gent is er daardoor geen inzameling van GFT-containers op 7 februari”, zegt Koen Van Caimere van Ivago. “Ook de inzameling van andere afvalsoort zal vermoedelijk verstoord zijn. Wie dus kan wachten met glas of papier buiten te zetten, houdt het beter bij tot de volgende ophaling. Of de recyclageparken open zullen zijn weten we niet, dat communiceren we zo snel mogelijk via onze website en sociale media.”

“Wij hebben het gezondheidsdossier, waarvoor algemeen gestaakt wordt, open getrokken naar de intercommunales”, zegt Dirk Van Himste van het ACOD. “Bovendien komt morgen de ‘zaak Martin’ voor de arbeidsrechtbank. Dat is een délégué uit Dendermonde die ontslagen is, en wij zijn solidair.”

Staking dus op 7 februari dus, en ook volgende donderdag, op 13 februari. Dan is er een algemene staking waardoor de helft van het land plat gaat.