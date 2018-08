Ivago staakt: centrum stinkt al na 1 dag WERKNEMERS ZIEN OPHAALRONDE IN HITTE NIET ZITTEN ZONDER MAATREGELEN SABINE VAN DAMME

07 augustus 2018

02u46 0 Gent De werknemers van Ivago hebben gisterochtend spontaan het werk neergelegd. Ze zagen het niet zitten om bij deze temperaturen en zonder extra maatregelen massa's huisvuil op te halen. Papier en glas werden in het centrum voor het eerst in 6 weken buiten gezet. Maar door de actie - die voorlopig doorgaat - blijft alles staan, en dat ruik je.

Tijdens de zomer en ook tijdens de herfstvakantie geldt er een aangepaste regeling bij Ivago. Glas, papier en karton worden dan minder opgehaald. In de zomer gaat het voor Gent centrum zelfs over 6 weken. "Dat geeft meer mensen de mogelijkheid om verlof te nemen, en we hebben ook extra volk nodig voor de Gentse Feesten", legt Ivago-woordvoerder Koen Van Caimere uit. Die regeling leidde nooit eerder tot problemen.





Afval + 34°C = stevige stank

Gisteren stond papier en glas voor het eerst sinds 25 juni op de stoep in Gent centrum. En na 6 weken gaat dat om een berg afval. De Ivago-werknemers zagen het niet zitten om dat allemaal op te halen, zonder extra maatregelen voor de hitte. Resultaat: een spontane staking, waardoor alles gisteren bleef staan. Ook restafval, pmd en gft. Dat zorgde in het stadscentrum voor verloederde taferelen, en tegen de avond ook al voor een stevige portie stank, met dan aan de 34 graden. Sommigen haalden hun afval terug binnen, voor anderen is dat niet mogelijk. "Bij ons in de kelder, waar we het huisvuil bewaren, is het 40 graden warm", klinkt het bijvoorbeeld bij restaurant Godot aan de Hooiaard. "Wij kunnen dat écht niet terug binnen nemen. Maar ideaal is dit ook niet. We hadden al last van wespen op het terras, het zal er niet op verbeteren. En gegarandeerd komen hier 's nachts ook ratten op af."





Gebrek aan respect

Maar bij Ivago wilden ze van geen wijken weten. "Het draait allemaal om een gebrek aan respect, dat is hier altijd hetzelfde", zeggen onder meer vakbondsafgevaardigden Serge Meeuws en Peter Wieme. "De mensen krijgen bij dit weer maar 2 liter water mee. Dat is toch veel te weinig? Vroeger kregen ze zonnecrème factor 50, nu is dat factor 30. Het zijn allemaal kleine pesterijen die de emmer doen overlopen." Ivago heeft nochtans een hitteplan dat bij cao is vastgelegd. Bij meer dan 25 graden mogen ze een half uur vroeger stoppen, bij meer dan 30 graden zelfs een uur. De voorspellingen van het KMI tellen. Alleen voor overuren wordt - volgens een kb - met een ander soort thermometer gewerkt, iets waar een deel van de vakbonden ook radicaal tegen is.





Nog geen akkoord

Gisteren om 9 uur zaten vakbonden en directie voor het eerst rond de tafel, voor een verkennend gesprek. Om 12 uur, 14 uur, 18.30 uur en zelfs 20.30 uur gingen de partijen opnieuw rond de tafel zitten. Iets na 21.30 uur gingen ze uit elkaar, zonder akkoord. Vandaag wordt dus verder gestaakt. Op woensdag wordt er in principe niet gewerkt bij Ivago, dus zal ten vroegste donderdag weer afval worden opgehaald. Met deze temperaturen zal de stank van het restafval niet te harden zijn. En als er een voorspeld onweer met veel regen passeert, zullen ook de bergen papier en karton voor een massa vuilnis zorgen. In principe moet niet-opgehaald afval weer binnen worden genomen, maar zeker in het centrum is dat op vele plaatsen gewoon onmogelijk.





