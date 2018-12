Ivago helpt Roma een handje Erik De Troyer

07 december 2018

Ivago zakte vrijdag af naar het kampement aan de Wiedauwkaai waar een 50-tal Roma in caravans wonen. Ze gingen helpen om alles proper te krijgen. De voorbije dagen werd een grote container geplaatst voor grof afval en die zat in geen tijd vol. “Onze mensen hebben nu wat sluikstort weggehaald dat was achtergelaten door de groep die een tijdje in de buurt heeft gestaan zonder toestemming. Ook de container wordt leeggemaakt. Binnenkort krijgen ze een plek met aparte afvalcontainers voor pmd, restafval, enzovoort”, zegt Koen Vancaimere van Ivago. Dat er nog veel werk aan de winkel is, blijkt aan de gracht achter het kamp. Ook daar werd duchtig afval gestort. Het is er een echte plastic soep met speelgoed en ander afval dat er zonder pardon werd gedropt.

De groep aan de Hurststraat heeft toestemming van de stad om tot 1 september op het terrein te blijven. Op die manier wil de stad een einde maken aan het rondtrekken van terrein naar terrein. Daar zijn wel tal van voorwaarden aan verbonden. Het terrein moet bijvoorbeeld proper blijven, er mag geen schroot bewaard worden, er moeten toiletten gehuurd worden en de energiefactuur dient betaald te worden.

De groep die eerst in de Tapuitstraat stond en daarna aan Meulestedebrug is inmiddels vertrokken. Waar ze naartoe zijn, is voorlopig niet duidelijk.