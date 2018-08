Isolatiebrand door kortsluiting 13 augustus 2018

Voor een brand in een nieuwbouwwoning is de brandweer in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.15 uur uitgerukt naar de Schoonzichtstraat in Sint-Denijs-Westrem. Vermoedelijk vatte de isolatie vuur door een kortsluiting in een zaagmachine. Niemand raakte gewond. Het vuur was snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef. (WSG)