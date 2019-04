Isabelle (56) is letterlijk uithangbord van dienstencentrum: reusachtig van vrouw kunstwerk op gevel Erik De Troyer

19 april 2019

Het ene moment volg je Zumba-les in het lokaal dienstencentrum, het volgend moment staat je beeltenis metersgroot op de gevel van het gebouw. Het gebeurde Isabelle Cauwels (56). Zij werd door de andere gebruikers van het dienstencentrum verkozen tot uithangbord. Letterlijk dan.

De stad heeft drie lokale dienstencentra die in een appartementsblok gevestigd zijn, waardoor ze veel minder opvallen in het straatbeeld en bezoekers er vaak achteloos voorbij lopen. In plaats van een klassieke banner werd gekozen voor een originele blikvanger.

De straatkunstenaar SMOK (Bart Boudewijns uit Edegem) kreeg de taak om het werk te maken. De bezoekers van het LOD mochten zelf kiezen wie er op de muur mocht staan. Isabelle Cauwels volgt er Zumbalessen en kreeg de meeste stemmen. Het kunstwerk wordt meteen ook opgenomen in de Gentse Street Art wandeling. Ook de andere dienstencentra in een gelijkaardige situatie (De Boei in de Vaartstraat en De Thuishaven aan het Neuseplein) krijgen een kunstwerk.