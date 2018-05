Is Sint-Bernadettestraat N-VA-straat? 31 mei 2018

De Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg is heraangelegd en in een laatste fase worden de wegmarkeringen aangebracht. De weg is te smal voor echte fietspaden, dus zijn er fietssuggestiestroken geschilderd. Die zijn standaard okerkleurig, maar op het gloednieuwe zwarte wegdek en met de zon erop leken ze gisteren kanariegeel. Het ontlokte N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt meteen een grappige post op Facebook.





"De kracht van verandering doet reeds zijn intrede in Gent. De eerste N-VA-straat is een feit (voorheen Sint-Bernadettestraat) ;-)". En op het eerste zicht lijkt het ook allemaal heel geel-zwart. Filip Watteeuw kan er gelukkig om lachen. Fietssuggestiestroken zijn nooit in het rood, altijd in oker. En dit is wel degelijk de juiste kleur. Als N-VA daar blij van wordt, dan ben ik gelukkig voor hen."





Het zal alvast een ingreep van Watteeuw zijn waar N-VA geen oppositie zal tegen voeren. (VDS)