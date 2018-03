Is dit het vuilste café van Gent? UITBATER 'T VELOOTJE RISKEERT BOETE VOOR HYGIËNE-INBREUKEN SAM OOGHE

08 maart 2018

02u51 0 Gent "Ze leggen mij de ene na de andere regel op. Ik kan mijzelf zo niet meer zijn." Lieven De Vos, uitbater van het 'rommeligste café van Gent', is opnieuw verwikkeld in een rechtszaak. Volgens het FAVV worden zelfs de kleinste hygiëneregels niet nageleefd in café 't Velootje. "Onzin", vindt De Vos. "Ze hebben het op mij gemunt."

Twee toeristes, een Turkse en een Franse studente, steken hun hoofd binnen in 't Velootje. Ze hadden van vrienden het adres van een volkscafé gekregen. Maar is dit het wel? Tussen al de kandelaars, fietsen en prularia lijkt 't Velootje niet meteen op een café. "Ja, ja, kom maar binnen. Een biertje drinken, a little beer?" Met een hoog stemmetje lokt Lieven De Vos de toeristes binnen. Er klinkt geen muziek - te duur.





"Dit is mijn huis", vertelt De Vos. Dat valt letterlijk te nemen. De Vos toont de keuken van het café, waar hij zijn kleren aan het handwassen is in de pompbak. "Dit doe ik dagelijks. Ik was mijn kleren, geef mijn kat te eten, ik zit in mijn zetel." Wanneer het FAVV hier kwam controleren op hygiëne, stelde het diverse inbreuken vast. Kleren wassen in de keuken van een café: het mag niet. "Dat begrijp ik niet", zegt De Vos. "Ik woon hier. Ja, boven is er ook nog een verdieping, maar die staat ook vol met spullen. Wie doe ik hiermee kwaad?"





Handgemeen

De Vos riskeert 3.000 euro boete voor de overtredingen. Het is niet de eerste keer dat hij in opspraak komt. Hij moest zijn café in 2014 al even sluiten omdat het niet brandveilig was. En tijdens de Gentse Feesten van 2006 kwam het tot een handgemeen met een agent, omdat De Vos zijn terras niet van de straat wilde halen. "Ze willen mij pakken", zegt hij. "Het is pure politiek. Dit is een mooi pand, en ik gedraag me niet zoals zij het willen. Als je overtredingen zoekt, zal je er overal vinden. Voor mij is dit geen leefbare situatie meer. Ik wil gewoon mezelf zijn en mensen bier aanbieden. Zoals die twee meisjes hier."





Geen eten

De toeristes nemen foto's met hun smartphone en nippen van hun blond biertje. "Zie je? De mensen komen hier graag", gaat De Vos door, terwijl hij de boekjes toont waarin klanten een boodschap kunnen achterlaten. "Die mensen klagen niet over rekken van een bepaalde hoogte in mijn keuken of mijn kat die hier rondloopt. Dat is net de charme. Ik kan hier toch moeilijk alles weghalen? Dat is onbegonnen werk."





Maar is het, los van de gezelligheid, niet werkelijk onhygiënisch? "Onzin. Dit is een biercafé. De glazen zijn proper, en ik verkoop geen eten - zelfs geen chips. En de boete? Ik zit financieel al in de problemen. Er komt volk, maar niet genoeg. Ik hoop op een goede afloop. Ik leef hier, en daar is niets mis mee."





De rechtszaak wordt voortgezet op 19 april.