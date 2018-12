Inzittende gewond na crash tegen paal Wouter Spillebeen en Jeffrey Dujardin

09 december 2018

12u23 1 Gent Aan Dok Noord ter hoogte van het winkelcentrum is een inzittende van een wagen zondagochtend rond 9 uur gewond geraakt nadat de wagen tegen een paal reed. Er is geen sprake van levensgevaar.

Hoe het komt dat de chauffeur de controle over zijn voertuig verloor, is nog niet duidelijk. De wagen begon te slippen, knalde met de zijkant tegen een paal en kwam uiteindelijk tot stilstand op het fietspad. Er raakte geen andere wagen bij de aanrijding betrokken. In de auto zaten drie personen. Een van hen is gewond overgebracht naar het ziekenhuis Sint-Lucas. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De zwaar gehavende wagen werd weggetakeld en de verkeershinder bleef gering.