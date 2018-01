Intussen bij Open Vld: grote beloftes over parkeren 29 januari 2018

Ook Open Vld had opvallend nieuws op zijn nieuwjaarsreceptie: Guy Verhofstadt wordt lijstduwer. Dat hoeft geen grote verrassing te zijn, want lijsttrekker Mathias De Clercq is zowat de poulain van Verhofstadt en ook bij de vorige verkiezing in 2012 was hij nummer 51 op de lijst, goed voor 3.442 stemmen. Intussen voelt Mathias De Clercq dat hij de bekendste kop is bovenaan een lijst en brulde voor iedereen die het wou horen dat hij de nieuwe burgemeester wil worden. Maar 'weg van de halsstarrigheid van links en het chagrijn en venijn van rechts'. Zowel links als rechts ziet Mathias echter mogelijke bondgenoten. Met wie de liberalen in zee gaan, is volgens Mathias De Clercq nog niet beslist. "We willen aan zet zijn na de verkiezingen en kiezen een partner waarmee we ons project op de kaart kunnen zetten."





Dat project omvat onder meer nog dit voorjaar een verlaging van de parkeertarieven (onthaald op groot appalus) en 1.000 extra ondergrondse parkeerplaatsen aan de Zuid. "Het circulatieplan is niet in steen gebeiteld. We gaan voor pragmatische oplossingen." (EDG)