Interview met schepen Bram Van Braeckevelt (Groen): “Van een arbeidspact wil ik werk maken” Jeffrey Dujardin

25 januari 2019

21u52 1 Gent We gingen eens babbelen met de nieuwe schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). Van Braeckevelt is de schepen van Personeel, Openbare Netheid, Werk & Sociale Economie en Toerisme. Een hele kluif met genoeg uitdagingen. “Ik zie het volledig zitten. Ik blijf verliefd op Gent. Mocht het op politiek vlak ooit stoppen, volg ik wel een opleiding tot stadsgids.”

Hij is de allereerste schepen in Vlaanderen met gebarentaal als moedertaal, zijn ouders en zus zijn doof. Het is dan ook geen toeval dat we afspreken bij ‘Sordo’, in de Lange Steenstraat. Bij ‘Sordo’ - Spaans voor doof - bestel je soep in gebarentaal. Hoe dat moet staat netjes op de muur getekend. Eigenaar Christophe Taveirne is namelijk doof, maar dat hield hem niet tegen om zijn eigen zaak te openen. Schepen van Braeckevelt nam alvast het initiatief om de bestelling door te geven. Met zijn linkerhand draaiende boven een gebalde vuist bestelt hij koffie. “Als een koffiemolen. Logisch toch?”

“Ik kende Christophe niet toen ik voor de eerste keer hier kwam, het is heel tof dat dit gebeurt. Hij staat alleen in zijn zaak en werkt die drempel weg op een creatieve manier. En het werkt.”

Zal dat ook een rol spelen in uw politieke carrière als schepen?

“Met gebarentaal zelf niet echt. Ik hoor, maar ik ben wel Doof met een hoofdletter. Ik ben cultureel bepaald Doof. Ik ben er wel gevoelig voor, ik neem dat mee in het personeelsbeleid en op de arbeidsmarkt. Het besef is er wel dat ik die eerste Vlaamse schepen ben, dat is een belangrijk iets voor de dovengemeenschap. En daarnaast zal ik achter de schermen onze stad verder helpen rond dat thema.”

Wat ziet u als de grote uitdagingen voor de komende zes jaar?

“Ik heb een aantal bevoegdheden. Maar het eerste dat ik echt wil bewerkstelligen is het arbeidspact, waarbij we met verschillende actoren er samen moeten in slagen om de mismatch tussen de langdurige werkzoekenden en de vacatures op te lossen. We moeten ervoor zorgen dat we in Gent perspectieven kunnen bieden aan die mensen. Ik hoop echt dat we binnen zes jaar kunnen zeggen:, we hebben een verschil gemaakt. De eerste stap daarin is, inzetten op dialoog met iedereen, zien waar de gevoeligheden liggen. In Gent hebben we al vele jaren een goed samenwerkingsmodel. Maar het was te fragmentair de laatste tijd, we willen een degelijke fundering leggen om daar verder op te bouwen.

“Op vlak van personeel zijn er ook mooie uitdagingen. Ik heb al het gesprek aangegaan met de vakbonden binnen onze stad, om een dialoog te starten. 10.000 ambtenaren aan het werk bij Stad Gent, dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. We moeten zorgen dat alle mensen ook hun weg vinden naar ons, in het bijzonder die met een migratieachtergrond. En we moeten er ook voor zorgen dat onze mensen een gezond evenwicht te vinden in hun werksituatie, het is een belangrijk iets in deze tijd.”

U bent ook schepen van openbare netheid, hoe ziet u de toekomst daarin?

“We gaan het allemaal laten gelijk het is (lacht). Nee, dat is een hele belangrijke. Ik denk dat alle Gentenaars daar van wakker liggen. Ik geloof hard in drie cruciale zaken. In eerste instantie afvalbeperking, ik denk dat we een stimulans moeten geven aan de bedrijven die afval gebruiken als grondstof. Daarnaast moeten we de mentaliteit die heerst bij mensen aanpakken, gooi je iets in de vuilbak of op straat? Ik zal natuurlijk niet die schepen zijn die ‘achter het gat’ van mensen gaat lopen (lacht). Maar ik hoop dat we die bewustwording kunnen verhogen bij de burger. Als zij iets achterlaten op straat, moet een ander het komen proper maken. Maar tegelijkertijd wil ik ook meer ‘geel’ op straat verder zetten. Een propere stad is een aantrekkelijke en fiere stad. We willen gaan voor afvalvrije wijken. Het is geen natuurlijk evident feit.”

Hoe gaat je dan concreet die afvalvrije zones bereiken? Met boetes of alleen maar preventie?

“Op vlak van zwerfvuil moeten we vooral werken naar sensibilisering toe. Het is moeilijk om daarop boetes uit te schrijven, je moet ze al op heterdaad betrappen. Op het val van sluikstorten is de preventie natuurlijk cruciaal. Maar we zetten ook in op de GAS-boetes, met de factuur van Ivago die erna volgt. Het blijft een moeilijk iets, hier ook moeten we of op heterdaad betrappen of via onderzoek op de daders uitkomen. We moeten het voor de Gentenaar zo laagdrempelig maken om bij wijze van spreken naar de vuilbak te gaan.”

Dat brengt me op het volgende, ik merk dat de meeste Gentenaars richting Facebook trekken in plaats van de zwerfvuilapp

“Ik heb er geen probleem mee dat zo’n zaken op Facebook komen, als het bijdraagt tot de sensibilisering. Maar in dit geval moeten we de app zo toegankelijk mogelijk maken, ik ben wel geen ICT’er. (lacht) De eerste stap blijft natuurlijk preventie, dat kan bereikt worden via statiegeld.”

“Daar wil ik echt werk van maken, de lege blikken op straat. Statiegeld heeft binnen dit alles zeker een belangrijke rol. We hebben al een grote stap gezet met de herbruikbare bekers tijdens de Gentse Feesten vorig jaar. Maar er blijft afval, je ziet nog overal veel blikjes liggen. Zolang er vanuit Vlaanderen geen statiegeld is, moeten we als Stad zelf wel focussen op dat afvalprobleem, bijvoorbeeld bij de Gentse Feesten. Als we daarmee ook de concurrentie bij de pleinorganisatoren kunnen aanpakken, des te beter. Misschien moeten we met dat soort projecten ook wel het verschil maken in afwachten van een groter beleid.”

In 2016 hebben de kranten ook over u geschreven omdat je de ‘mandatenkoning’ was, is dat nu nog het geval?

“Nee, daar ben ik zeker van. (lacht) Ik was toen nog geen schepen, ik had een heel specifieke job bij de vakbond. Mijn job was professioneel bezig met ‘vergaderen’. Ik moest dat doen vanuit mijn werkgever. Ik heb wel het gevoel dat na die aandacht die ik kreeg, het debat over mandaten verschoven is. De focus ligt nu op hoe het ingevuld wordt. Het was wel een turbulente periode voor mij, dat is zeker. Ik heb er veel uit geleerd. Ik doe daar niet flauw over, het is moeilijk als uw integriteit als politieker in vraag wordt gesteld. Ik ben oprecht met politiek bezig en ik werk er hard voor.”

Je bent 32 jaar, is dat niet te jong om schepen te worden?

“Dat denk ik niet, ik ben natuurlijk één van de jongste in de ploeg. Maar op zich is het verschil met onze burgemeester amper vijf jaar. Daarnaast denk ik dat de Gentenaar tevreden is dat we met een jong en fris team van start gaan. Het is goed om alle leeftijdscategorieën te vertegenwoordigen en dat is ons gelukt. De meeste Gentenaars zijn ook onze leeftijd of jonger zelfs”

En wat als het ooit stopt op politiek vlak?

“Dan heb ik tijd om de opleiding tot stadsgids te volgen. Dat heb ik al vaak verteld tegen verschillende mensen, dat lijkt me geweldig.”