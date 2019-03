Interventie-flikken schenken ruim 36 kilo ‘rostjes’ voor KOTK Sabine Van Damme

27 maart 2019

12u58 0 Gent Op minder dan een maand tijd hebben de flikken van de Interventiedienst liefst 36,320 kilo ‘rostjes’ ingezameld. Die brachten ze gisteren naar de KBC-bank op de Kouter, om zo Kom op tegen Kanker te steunen.

“Het begon eigenlijk gewoon met een glazen potje in de gang”, zeggen Matto Langeraert, politiewoordvoerder, en Bart De Cocker, hoofdinspecteur bij de interventiedienst. “Maar al gauw was die pot veel te klein, en op een dikke drie weken tijd hadden we dus dit resultaat.” Het duo sleepte zakken rostjes naar de KBC, waar die gewogen werden. “36 kilo en 320 gram”, luidde het daar, “en dat is goed voor om en bij de 250 euro.” Dat de Gentse flikken het goede doel steunen is niet nieuw. “Er loopt altijd wel ergens een actie”, zegt Langeraert. “Nu hebben we bijvoorbeeld commissaris Johan Declercq die in het Hemelvaartweekend met enkele ploegen wil meefietsen met ‘Trap mee Tegen Kanker’. Elke ploeg moet daarvoor 5.000 euro inzamelen. Momenteel worden daarvoor binnen de politie paaseitjes verkocht. En iedereen helpt enthousiast mee.”