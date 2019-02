Internering voor weerspannige Gentenaar die al 12 inspecteurs ‘aanpakte’ OSG

06 februari 2019

17u48 0 Gent Een jongeman uit het Gentse is geïnterneerd na een zoveelste geval van weerspannigheid ten aanzien van inspecteurs. Dat gebeurde op vraag van het parket, de politie, en de familie van de Gentenaar zelf.

In totaal stonden 12 inspecteurs burgerlijke partij in de zaak tegen de jongeman, verspreid over 4 politiezones. Ze raakten gewond, vooral bij gedwongen opnames. Alle partijen stonden dan ook achter de internering. “Wij smeken al jaren om hulp. We leven zelf niet meer, het is een hel voor ons”, klonk het bij de ouders. “We hebben zelf altijd de politie gebeld, want wij konden hem zelf niet meer aan tijdens zijn psychoses.” Wel zetten ze vraagtekens bij het volgens hen agressieve gedrag van sommige inspecteurs, en dienden ze klacht in bij Comité P. Die werd echter geseponeerd.