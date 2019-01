Internationale School Gent rondt kaap van 100 leerlingen Sabine Van Damme

10 januari 2019

13u43 2 Gent De Internationale School Gent (ISG) doet het goed. In 2012 werd die school opgestart, voor kinderen van expats. Ze telden toen tien leerlingen. Vandaag zitten er 110 kinderen in de nieuwbouw aan De Pintelaan.

Omdat er in Gent best wat buitenlands talent aan het werk is, zowel bij de universiteit als in de bedrijven, werd in 2012 een internationale school opgericht voor de kinderen van die mensen. Het was eigenlijk een proefproject, met een paar klasjes die ondergebracht werden bij basisschool De Kleine Icarus in de Ledeganckstraat. ISG startte met tien kindjes, maar al snel boomde de school en verhuisde ze naar de Leopoldskazerne. In 2015 telde de school vijftig leerlingen. De stad besloot daarom om 750.000 euro vrij te maken voor een nieuwbouw die plaats zou bieden aan 150 kinderen, op een terrein van de UGent aan De Pintelaan. Sinds september 2016 zit ISG daar en vandaag zijn er dus al 110 leerlingen, met meer dan veertig verschillende nationaliteiten.