Internationaal bedrijf Volt verkiest Gent boven Antwerpen als uitvalsbasis: “IT-sector groeit sneller in Gent dan elders in Vlaanderen” Yannick De Spiegeleir

28 maart 2019

15u18 0 Gent Volt Europe, een wereldspeler op vlak van rekrutering van IT’ers, heeft een kantoor geopend in de Ghelamco Arena. Het bedrijf kiest de Arteveldestad boven Antwerpen. “De sector groeit hier sneller en de stad is beter bereikbaar”, zegt Tobias Desomer, team manager van Volt Gent.

Het HR-bedrijf had al een uitvalsbasis in Brussel. De keuze voor de groeipool Gent als locatie in Vlaanderen was snel gemaakt. Op die manier komt Volt dichter bij de klanten te staan in Vlaanderen. Bovendien zet de stad ook sterk in op de IT sector.

“ICT is al langer één van onze speerpunten waarop we extra inzetten vanuit de dienst Economie van de stad Gent. Als een belangrijke speler als Volt voor Gent kiest omdat onze IT-sector 10% tot zelfs 20% sneller groeit in vergelijking met andere Vlaamse steden, dan weet je dat het beleid zijn vruchten afwerpt. En daar ben ik uiteraard trots op”, zegt Sofie Bracke (Open Vld), schepen van Economie, Handel, Sport en Haven.

Werk en privé

Desomer wijst op de troeven van de Ghelamco Arena als locatie voor bedrijven. “Belangrijke verkeersaders zoals de E17, E40 en de R4 zijn vlot bereikbaar. De aanwezigheid van een fitness, een crèche en eetgelegenheden maakt de plek ook interessant voor werknemers op vlak van de balans tussen werk en privé.”

Volt Europe richt zich op ambitieuze en sterke kandidaten: van jonge schoolverlaters tot gespecialiseerde professionals. “Met de uitbreiding in Gent willen we dichter bij onze kandidaten in Vlaanderen komen te staan.” De nood aan digitale profielen is immers hoog bij de Belgische bedrijven. Sinds de cijfers vorig jaar verschenen vanuit technologiefederatie Agoria over het schrijnende tekort van 16.000 IT-profielen, kan het probleem niet langer genegeerd worden. “België heeft te weinig IT-professionals, pakweg tien jaar geleden stond een vacature drie maanden open, terwijl het nu geen uitzondering meer is dat er vacatures langer dan een jaar openstaan”, zegt Desomer.

Nog nooit zochten zo veel bedrijven naar nieuw personeel als vandaag. Volgens Agoria dreigen er in 2030 zelfs ruim 580 000 vacatures open te blijven staan. Het tekort veroorzaakt groeiproblemen bij veel Belgische bedrijven, gaande van start-ups tot gevestigde waarden. Ook Europa tikte ons land vorig jaar op de vingers voor deze problematiek.

Het bedrijf sluit niet uit dat het verder uitbreidt in Vlaanderen. “De opening van een kantoor in Gent past in dit verhaal, maar is zeker niet het eindpunt”, geeft Rodrigo Sosa, country manager Volt België, mee.