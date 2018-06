Internaatleerlingen naar huis gestuurd na "machogedrag" 29 juni 2018

02u34 0 Gent Vijf 15- en 16-jarige leerlingen van het Gentse Sint-Barbaracollege die tijdens een internaatkamp in Durbuy 6-jarige kinderen intimideerden, zijn naar huis gestuurd.

Het internaatkamp in Durbuy is een jaarlijkse traditie om de periode tussen het laatste examen van het vierde jaar en de zomervakantie te overbruggen. Toen de tieners even vrijaf kregen, trokken ze naar een speelplein, waar zesjarigen op een trampoline aan het spelen waren. De tieners intimideerden hen om hen weg te jagen en duwden hen zelfs. Een van de kinderen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.





"Puur machogedrag", noemt de directie van het Sint-Barbaracollege de daden. "Ze hebben zich slecht gedragen." De tieners werden meteen naar huis gestuurd. Of er verdere sancties volgen, is nog niet duidelijk. De directie wil eerst met de betrokken leerlingen en de begeleiders spreken.





De Gentse school, die normaal een zeer goede reputatie heeft, veroordeelt het voorval. Directeur Guy Dalcq verontschuldigde zich telefonisch en schriftelijk bij zijn collega in Durbuy.





(WSG)