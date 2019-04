Intelligent mobiel richt pijlen op lage-emissiezone

Erik De Troyer

05 april 2019

11u14 0 Gent De actiegroep Intelligent Mobiel verdween even van de radar maar wil nu de lage-emissiezone (LEZ) tackelen die Gent in 2020 uitrolt. “Eén houtkachel is schadelijker dan 20 dieseltrucks. De stad zegt zelf dat de vervuilde zogenaamde street canyons verdwenen zijn. Waarom dan nog de moeite doen van die LEZ?”

“We moesten na een zware periode even op adem komen, maar we blijven wel strijden tegen de gevolgen van het circulatieplan en dus ook de lage-emissiezone”, zegt woordvoerder Eddy Van Zieleghem. “We merken dat er veel jonge gezinnen het centrum van de stad ontvluchten. Als men een wagen nodig heeft en men krijgt die niet geparkeerd of men moet een onmogelijke omweg afleggen dan wreekt dat zich op termijn. Dan kan men haast niet anders dan een oplossing zoeken weg van de stad en weg van de stress die die stad met zich mee brengt. Er komen minder mensen winkelen in Gent en veel mensen krijgen minder bezoek omdat vrienden en familie niet naar Gent willen komen. Dat zijn zaken waarvoor we destijds waarschuwden en die nu werkelijkheid zijn geworden.”

“Voor de LEZ voorspellen we dat heel wat gezinnen die het niet breed hebben getroffen zullen worden. Wie het zich kan veroorloven koopt een nieuwe auto, wie dat niet kan zit tegen 2020 met een enorm probleem. Ik dank dan aan inwoners met een beperkt inkomen, gezinnen met veel kinderen, bejaarde Gentenaars die amper 2000 km/jaar afleggen met hun verouderd, maar nog niet versleten voertuig”, zegt Van Zieleghem. “Die LEZ wordt een pijnlijke maatregel voor de schone schijn.”