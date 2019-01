Inschrijven voor de Bibberduik! Sabine Van Damme

08 januari 2019

10u29 0 Gent Het is weer zover, tijd voor een plons in het ijskoude Blaarmeersenwater. De sportdienst plant de volgende Bibberuik op zondag 27 januari om 14.30. Inschrijven kan nu al!

Iedereen vanaf 8 jaar oud mag meedoen, en dat is bovendien nog gratis ook. Om 14.30 start een gezamenlijke, stevige opwarming op de ligweide, waarna alle bibberhelden tegelijk het water in mogen. Doel: een badeendje veroveren. Na de duik zijn er warme douches, hapjes en drankjes voorzien. Wie meedoet draagt best schoenen. Verkleed zijn mag, maar kledij wordt zwaar in het water en kan dus gevaarlijk zijn.

Of de Bibberduik kan doorgaan hangt af van het weer. Als het water kouder is dan 4 graden, als er ijs of nieuw ligt, dan laten de veiligheidsdiensten geen Bibberduik toe. Die knoop wordt doorgehakt op 25 januari.

In schrijven kan nu al (tot 23 januari) via de website of via Gentinfo op 09 210 10 10. Bij de inschrijving moeten de deelnemers bevestigen dat ze medisch geschikt zijn om in het ijskoude water te duiken. Enkele dagen voor de Bibberduik ontvangen ze een e-mail met informatie en afspraken.