Inschrijven voor Bibberduik

Het is weer bijna zover. De laatste zondag van januari, de 28ste dus, gaat Gent weer Bibberduiken in de Blaarmeersen. Al wie zin heeft in een ijskoude zwempartij, kan zich nu al inschrijven. Deelnemen is gratis, maar om organisatorische redenen is het makkelijk om al een zicht op de massa te krijgen. Al kan de dag zelf ter plaatse inschrijven ook. De Bibberduik start om 14.30 uur, met een stevige opwarming. Het is intussen traditie om de zotste verkleedpakken aan te trekken, al moet je er altijd rekening mee houden dat die in het water heel zwaar kunnen worden. De kans bestaat dat de Bibberduik wordt afgeblazen door de weersomstandigheden. Dat wordt de vrijdag daarvoor beslist. Het water moet minstens 4 graden warm zijn. Iedereen die in goede gezondheid verkeert en kinderen vanaf 8 jaar mogen meedoen. Allemaal naar go.stad.gent/bibberduik, of bellen naar 09/266 80 00. (VDS)