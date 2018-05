Inname openbare weg online te regelen 01 juni 2018

Wie wil verhuizen of een container wil zetten moet voortaan niet meer naar de stadsdiensten om een vergunning aan te vragen. Voortaan kan dergelijke vergunning online aangevraagd worden. De stad heeft een nieuwe systeem waarmee ze alle innames van het openbaar domein in één oogopslag in kaart kan brengen. "Tot nu toe werden vergunningen zo goed als blind afgeleverd en dat kon voor conflictsituaties zorgen. Met dit systeem zien we sneller wanneer er zich problemen voordoen. Dat wil niet zeggen dat er sneller innames van de openbare weg geweigerd zullen worden. Wanneer er zich een conflict voordoet zullen onze diensten meteen bellen en het probleem proberen oplossen", zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen). De voorbije drie jaar nam het aantal vergunningen voor het innemen van de openbare weg telkens met 20% toe. Een vergunning aanvragen kan op https://stad.gent/wonen-verbouwen/vergunning-voor-de-inname-van-publieke-ruimte (EDG)