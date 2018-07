Inhalen in fietsstraten: 45 overtredingen in juni 12 juli 2018

Gent telt ondertussen heel wat fietsstraten, waar de snelheid beperkt is tot 30 km per uur en gemotoriseerd verkeer fietsers niet mag inhalen. In juni deed de Gentse politie zestien controles in verscheidene fietsstraten. De focus van deze controles lag op het naleven van het inhaalverbod op fietsers. In totaal werden 45 inbreuken vastgesteld. Het valt daarbij op dat in de smallere straten bestuurders op natuurlijke wijze hun rijgedrag aanpassen en fietsers niet inhalen. In de bredere fietsstraten, zoals de Trekweg (25 overtredingen), Sint-Denijslaan (zeven overtredingen) en Visserij (zes overtredingen), is de verleiding om fietsers in te halen duidelijk moeilijker te bedwingen. Waar mogelijk kregen geverbaliseerde bestuurders een woordje uitleg door de politie over de regels in de fietsstraten. (DJG)