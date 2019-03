Ingetogen wake aan Reep voor slachtoffers terrorisme Erik De Troyer

23 maart 2019

Zo’n 300 mensen zijn deze namiddag samengekomen aan de Reep voor een ingetogen herdenking voor slachtoffers van terrorisme. “Dit is een spontaan ontstane actie”, legt Saban Gök uit. “Vorige vrijdag werden we allemaal wakker met het verschrikkelijke nieuws uit Christchurch in Nieuw-Zeeland. We zijn tegen elke vorm van terrorisme en herdenken vandaag ook de aanslag van drie jaar geleden in ons land.” Alle deelnemers kregen de vraag om een witte bloem mee te brengen. Enkele kinderen mochten de bloemen uitstrooien in het water van de Reep.