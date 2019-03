Ingepakt door Christo? Nee, boetiekhotel met 90 kamers in de maak in Gent Volgend jaar opent gebouw dat acht jaar leegstond Sabine Van Damme

29 maart 2019

09u07 0 Gent De hoek van het François Laurentplein en de Brabantdam is helemaal wit verpakt. Het lijkt alsof gebouw-inpakker Christo er aan de slag is geweest, maar dat is niet zo. Eindelijk is de renovatie van de Braempoort-galerij gestart. Die stond ruim 8 jaar leeg. Volgend jaar al opent er een boetiek-hotel met 80 kamers en een glazen penthouse.

Vorig jaar nog namen krakers hun intrek in het gigantische gebouw. Want behalve het leegstaande shoppingcenter, dat doorloopt tot in de Vlaanderenstraat, herbergt de Braempoort ook nog eens een massa kantoren. Projectonwikkelaar Urban Link pakt deze stadskanker nu eindelijk aan.

In de loop van 2020 zal die plek onherkenbaar veranderd zijn. Er opent dan een eigenzinnig boetiekhotel met 90 kamers. Momenteel wordt het hele gebouw gestript. De vale grijsbruine gevel zal verdwenen zijn, en plaats gemaakt hebben voor witte natuursteen. Bovenaan wordt een verdieping in glas toegevoegd. De vroegere patio, waarrond de winkels van het shoppingcenter lagen, zal de hotellobby worden. Er komt uiteraard ook een restaurant, en ook nog steeds enkele winkeltjes. De bedoeling is dat er ook een ontmoetingsplek komt waar ook Gentenaars even zomaar binnen wippen, zoals ook het Marriott heeft. Verder zullen de kamers, de gangen en de lobby een origineel ontwerp hebben. Architectenbureau Bontinck tekende het ontwerp, het interieur is van de hand van King George.

Goedkoop zal het nieuwe hotel niet zijn, maar ‘pokkeduur’ ook niet. Een kamer zou rond de 100 euro per nacht gaan kosten. Het hotel komt niet in handen van een keten. Urban Link wil het zelf uitbaten, en trok Paul Suy aan als hotelmanager. Die heeft ervaring, hij was het die in 2007 het Marriott Hotel opstartte.