Infrabel zoekt 69 nieuwe krachten 01 september 2018

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft in Gent gisteren de aftrap gegeven voor de grootschalige wervingscampagne 'We need you'. Het is de belangrijkste aanwervingscampagne ooit gelanceerd door Infrabel. Het spoorbedrijf zoekt 1.400 nieuwe krachten: in onze provincie gaat het om 100 nieuwe werknemers, waarvan 69 uit Gent. De technische profielen zijn gewild. "Het gaat om elektromekaniekers, elektriciens, beroepen uit de bouwsector en ingenieurs", zegt woordvoerder Thomas Baeken. "In tegenstelling tot sommige andere landen heeft het Belgische onderwijssysteem geen gespecialiseerde richting spoorwegtechnologie. Daarom zetten we sterk in op eigen opleidingen."





Wie interesse heeft om voor het spoorbedrijf te werken, kan voor meer informatie surfen naar www.infrabel.be/weneedyou. (YDS)