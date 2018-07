Infopunt is verhuisd 16 juli 2018

De stad heeft nog steeds een informatiepunt op de Gentse Feesten. In tegenstelling tot de voorbije jaren zit die infobalie niet in een tent tegenover het stadhuis. De kelder van het Belfort werd ingepalmd. De ingang daarvan bevindt zich op de zijkant van het Belfort, aan de kant van het Stadhuis, de trapjes omlaag. Daar kan je terecht met alle mogelijke vragen over de Feesten, of om gratis vind-je-kindje-armbandjes af te halen. Feestengadgets zoals truien en T-shirts kan je wel nog steeds kopen aan van het stadhuis, in een houten chalet naast de trappen.





(VDS)