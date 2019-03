Infoavond Gentse Flikken: 312 geïnteresseerden komen kijkje nemen Jeffrey Dujardin

20 maart 2019

19u07 0 Gent De Gentse Flikken hebben dinsdagavond onder de noemer ‘100% (FL)IK’ hun eerste infoavond van 2019 gehouden. Elke dienst binnen de politiezone Gent kwam er vertellen over hun beroep en hun ervaringen, er waren ook demostraties. 312 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen.

Na het filmpje dat ze in februari loslieten op de wereld in het kader van hun rekruteringscampagne ‘100% (FL)IK’, besloot de Gentse politie dat het tijd was om een infoavond te organiseren voor de geïnteresseerden. “312 geïnteresseerden hebben zich aangemeld”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “We doen dit meermaals per jaar. De mensen die zich nu effectief kandidaat stellen voor het traject, krijgen een uitnodiging om op 25 april daar verder op in te gaan.”

Op de avond konden de nieuwsgierigen bij elke dienst een babbeltje slaan, zo was de verkeersdienst, interventiedienst, de tactische teams en de PAULO-opleiding aanwezig om te informeren. Daarnaast was er ook de 100 procent (FL)IK-stand, een rekruteringscampagne en een manier voor de toekomstige agenten voor te bereiden op de proeven die horen bij de selectieprocedure van de Federale Politie. De 23-jarige Seda volgt het traject en was alvast zeer positief. “Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, het hielp echt wel.” In het traject krijgen ze te maken met soortgelijke proeven, en zelfs een simulatie van zo’n commissiegesprek. “Op die manier zijn ze beter voorbereid en natuurlijk ook minder zenuwachtig voor het echte werk”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Bij de demonstratie van het hondenteam stonden ook enkele nieuwsgierigen enthousiast te volgen. “Ik doe nu criminologie, en het lijkt me een logische stap in die richting”, klinkt het. “En ik hoop vooral om met de honden te kunnen werken, ik ben een enorme dierenliefhebber.”

Wie geïnteresseerd is in een job bij de Gentse politie, kan altijd terecht op https://www.honderdprocentflik.be/