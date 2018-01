Industriepark Drongen I smeekt om werknemers 23 januari 2018

De bedrijven in het Industriepark Drongen I zijn samen op zoek naar meer dan honderd (!) werknemers. Daarom bundelen ze de krachten voor een groot jobevent. Ze willen werkzoekenden de kans geven kennis te maken met de bedrijven en de vacatures. Een groeiende economie in combinatie met innovatieve en vooruitstrevende bedrijven geeft bloeiende bedrijven, en dat brengt uitdagingen met zich mee.





De juiste werknemer op de juist plaats krijgen blijkt niet eenvoudig. En dus organiseert de VZW Drongen I een jobbeurs op zaterdag 27 januari van 10 tot 15 uur in de gebouwen van Nuscience, Baarleveldstraat 8 in Drongen. Meer informatie en vacatures zijn te vinden op de website www.drongen1.be. (VDS)