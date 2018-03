Inbrekers viseren senioren in Malem 17 maart 2018

Het parket voert een onderzoek naar een reeks inbraken in Malem waarbij senioren geviseerd werden. Er zouden in februari minstens vijf inbraken gepleegd zijn waarbij een ruit werd ingeslagen. De inbrekers werden al een paar keer betrapt. In een enkel geval duwden ze het slachtoffer in de zetel waarna ze zijn portefeuille, horloge en gsm stalen. De inbraken begonnen vermoedelijk eind januari toen een 88-jarige bewoonster 's nachts een man met bivakmuts naast haar bed zag staan. Toen ze gilde, vluchtte de inbreker met haar camera en juwelen. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. (WSG)