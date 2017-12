Inbrekers slaan toe in twee huizen 02u40 0

Twee bejaarde dames uit Zwijnaarde zijn donderdagnamiddag het slachtoffer geworden van dezelfde inbrekers. De dieven braken rond 14 uur in in hun aanpalende woningen in de Heerweg-Zuid, tegenover de Carrefour. Ze konden cash geld en juwelen meenemen. Hoeveel hun buit bedraagt, is niet duidelijk. Wie donderdag verdachte voertuigen of personen zag in de buurt van de Heerweg-Zuid, kan dat melden bij de Gentse lokale recherche via het nummer 09/266.62.00. (OSG)