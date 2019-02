Inbrekers richten ravage aan bij juwelier, maar worden betrapt door eigenaars Wouter Spillebeen

22 februari 2019

10u02 0 Gent Juwelenwinkel Queens in de Stationsstraat in Eeklo is in de nacht van donderdag op vrijdag slachtoffer geworden van drieste inbrekers. Ze sloegen de vitrinekasten stuk en namen de benen toen ze betrapt werden door de uitbaters.

Rond 3.30 uur hoorden de uitbaters die boven de winkel wonen lawaai. Inbrekers hadden de rolluiken die voor de etalage en voor de deur hangen kapotgemaakt en waren zo in de winkel binnengedrongen. Ze sloegen de vitrinekasten stuk, richtten een ware ravage aan en graaiden mee wat ze konden. Toen de uitbaters naar beneden kwamen, sloegen ze weer op de vlucht. “We hebben ze nog gezien”, vertelt een van de uitbaters die geschrokken is van de gebeurtenissen. “We zijn niet achter hen aan gelopen. Dat zou te gevaarlijk zijn. Je weet nooit wat in hun hoofd omgaat.”

De inbrekers zetten het op een lopen met wat buit in hun handen, maar lieten in hun vlucht nog wat juwelen vallen. De hamer waarmee ze vermoedelijk de vitrinekasten stuksloegen, lieten ze in de winkel liggen. De uitbaters verwittigden de politie die deze morgen langskwam voor een sporenonderzoek.