Inbrekers op ronde in nieuwjaarsweekend

In verschillende woningen in Sint-Martens-Latem, Nazareth, Gentbrugge en Oostakker is op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag ingebroken. In de Dorpstraat in Sint-Martens-Latem braken de daders een deur aan de achterkant van de woning open en doorzochten ze het volledige huis. In de Ten Edestraat in Nazareth forceerden de daders een zijdeur. In beide gevallen is het nog niet duidelijk hoe groot de buit is.





Bewoners van de Verhaerenlaan en Bruiloftstraat in Gentbrugge meldden op Facebook dat inbrekers er via een raam binnen kwamen en zochten naar geld en juwelen. In Oostakker raakten inbrekers maandagnacht binnen in drie huizen. (WSG/DJG)